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- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
- 15.07.2022 - 01:36
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turunda 29 maç yapıldı.
AA'nın haberine göre; rövanş maçlarının ardından tur atlayan takımlar Liepaja, Riga (Letonya),
Shkendija (Kuzey Makedonya),
Lechia Gdansk, Pogon Szczecin (Polonya),
Vikingur, B36 Torshavn (Faroe Adaları),
Tuzla City (Bosna Hersek),
Seinajoen, Kuopion (Finlandiya),
Paide (Estonya),
Milsami, Petrocub (Moldova),
Ruzomberok, Dunajska Streda (Slovakya),
Gzira United, Hamrun Spartans (Malta),
Newtown (Galler),
Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti),
Olimpija Ljubljana, Mura (Slovenya),
Buducnost Podgorica (Karadağ),
Saburtalo (Gürcistan),
Tre Fiori (San Marino),
St Joseph's (Cebelitarık),
Dinamo Minsk (Belarus),
Laçi (Arnavutluk),
Breidablik (İzlanda) ve
Crusaders (Kuzey İrlanda).
Ligde 2. eleme turu ilk maçları 19-20-21 Temmuz, rövanşları ise 26-27-28 Temmuz'da oynanacak.