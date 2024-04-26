83. dakikadan başlayan maçı Roma kazandı Serie A'da 10 gün önce Evan Ndicka'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle skor 1-1'ken yarıda kalan Udinese-Roma maçı 73. dakikadan itibaren oynanmaya başladı. 90+4'te bulduğu golle Roma, Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Udinese'nin Roma'yı ağırladığı mücadele skor 1-1'ken Evan Ndicka'nın geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yarıda kalmıştı.

73. dakikadan itibaren oynanmaya başlayan maçı Roma, 90+4'te bulduğu golle 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü Bryan Cristante kaydetti.

15 Nisan'da oynanan ve yarıda kalan mücadelede Roma'nın diğer sayısını 64. dakikada Romelu Lukaku, Udinese'nin golünü ise 23. dakikada Roberto Pereyra atmıştı.

Bu sonuçla puanını 58'e yükselten Roma, ligdeki bir sonraki maçında Napoli deplasmanına gidecek.

28 puanda kalan Udinese ise Bologna'ya konuk olacak.

Ne olmuştu?

1-1 devam eden karşılaşmanın 73. dakikasında Romalı futbolcu Evan Ndicka, kalbini tutarak yere yığılmıştı.

Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği Ndicka, bilinci açık olmasına rağmen sedye ile oyun kenarına alınarak ambulansla hastaneye götürülmüştü.

Maçın hakemi Luca Pairetto, ilk önce iki takım yöneticileri ile görüşerek mücadeleyi 10 dakika duraklatmış, daha sonra ise tatil etmişti