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    UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde 5. maçların oynandığı haftada 3 grupta karşılaşmalar oynandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 00:57
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 01:08
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    Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.

    FRANSA, DEPLASMANDA PORTEKİZ'İ TEK GOLLE GEÇTİ

    Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.

    UEFA Uluslar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    ALMANYA, UKRAYNA'YI RAHAT YENDİ

    A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

    UEFA Uluslar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    RAMOS 2 PENALTI KAÇIRDI, BUFFON'U DA GEÇTİ

    İspanya, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.

    UEFA Uluslar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu.

    UEFA Uluslar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    3. Grup: Portekiz-Fransa: 0-1, İsveç-Hırvatistan: 2-1

    4. Grup: Almanya-Ukrayna: 3-1, İsviçre-İspanya: 1-1

    C Ligi

    1. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Lüksemburg: 2-1, Azerbaycan-Karadağ: 0-0

    D Ligi

    1. Grup: Malta-Andorra: 3-1, Letonya-Faroe Adaları: 1-1

    2. Grup: San Marino-Cebelitarık: 0-0

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