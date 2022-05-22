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Burak Yılmaz Lille'e veda etti

Burak Yılmaz Lille'e veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen ve sözleşmesi sona erdiği için son maçına Rennes karşısında çıkan Burak Yılmaz, Fransız ekibine veda etti.