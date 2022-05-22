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- Burak Yılmaz Lille'e veda etti
Burak Yılmaz Lille'e veda etti
- 22.05.2022 - 09:46
- Güncelleme : 22.05.2022 - 10:22
Fransa Ligue 1'in son haftasında Lille, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşma öncesinde takımdan ayrılacağını açıklayan Burak Yılmaz, 81. dakikada oyundan alındı.
Taraftar ayakta alkışladı
Milli futbolcumuzun oyuncu değişikliği için tabelada numarası yandığı anda ise tribünde tüm taraftarlar ayağa kalkarak alkış tufanı koparttı.
Oyundan çıktıktan sonra teknik direktör Jocelyn Gourvennec'e sarılan tecrübeli futbolcu kısa bir konuşmanın ardından yedek kulübesine doğru yöneldi.
Burak Yılmaz Lille'e veda etti İZLE
Lille ile 2 kupa kazandı
2020-2021 sezonunun başında Fransız ekibine 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli golcü, sözleşmesi sona erdiği için Lille ile yollarını ayırdı.
Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asistlik performansla oynadı. Golcü futbolcu Fransız ekibiyle 1 Fransa Lig Şampiyonluğu ve 1 Fransa Süper Kupası kazandı.