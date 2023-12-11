9 kişi kalan Roma, Fiorentina ile berabere kaldı

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Serie A'nın 15. haftasında Roma, Fiorentina'yı ağırladı.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Roma'nın golünü 5. dakikada Romelu Lukaku atarken Fiorentina'nın sayısı 66. dakikada Lucas Martinez Quarta'dan geldi.
Nicolo Zalewvski, 41 ve 64. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kalırken Romelu Lukaku'da 87. dakikada direk kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.
Zeki Çelik oynamadı
Roma'da yedek kulübesinde bulunan milli futbolcumuz Zeki Çelik karşılaşmayı süre alamadan tamamladı.
Bu sonucun ardından 25 puanla haftayı 4. sırada tamamlayan Roma ligdeki gelecek maçında Bologna deplasmanına gidecek.
24 puanla 7. sırada kalan Fiorentina ise Hellas Verona'yı konuk edecek.
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