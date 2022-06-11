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UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı. İşte sonuçlar..
- 11.06.2022 - 02:38
A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.
AA'nın aktardığına göre; alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup:
Avusturya-Fransa: 1-1
Danimarka-Hırvatistan: 0-1
B Ligi
2. Grup:
Arnavutluk-İsrail: 1-2
C Ligi
3. Grup:
Azerbaycan-Slovakya: 0-1
Belarus-Kazakistan: 1-1
D Ligi
1. Grup:
Moldova-Letonya: 2-4
Andorra-Lihtenştayn: 2-1