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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • 11.06.2022 - 02:38
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    UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

    A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

    AA'nın aktardığına göre; alınan sonuçlar şöyle:

    A Ligi

    1. Grup:

    Avusturya-Fransa: 1-1

    Danimarka-Hırvatistan: 0-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #1

    B Ligi

    2. Grup:

    Arnavutluk-İsrail: 1-2

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #2

    C Ligi

    3. Grup:

    Azerbaycan-Slovakya: 0-1

    Belarus-Kazakistan: 1-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #3

    D Ligi

    1. Grup:

    Moldova-Letonya: 2-4

    Andorra-Lihtenştayn: 2-1

    UEFA Uluslar Ligi nde günün sonuçları #4


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