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    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 10 sıra geriledi

    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 10 sıra geriledi

    A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39. sırayaya geriledi.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 17:46
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    FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

    BELÇİKA İLK SIRADA

    16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.

    Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3'üncü sırada yer aldı.

    EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sıraya yükseldi.

    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 10 sıra geriledi #1

    TÜRKİYE 39. SIRAYA GERİLEDİ

    İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı.

    En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti. Türkiye de büyük bir düşüş yaşayarak 39. sıraya geriledi.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.

    A Milli Takım, FIFA sıralamasında 10 sıra geriledi #2

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    Sıra Takım Puan Değişim

    1   Belçika   1822 -

    2   Brezilya  1798 +1

    3   Fransa   1762 -1

    4  İngiltere   1753 -

    5  İtalya     1745 +2

    6  Arjantin  1714 +2

    7  İspanya  1680 -1

    8  Portekiz  1662 -3

    9  Meksika  1658 +2

    10  ABD   1648 +10

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