Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor

Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor

Katar takımlarından Al-Arabi forması giyen eski Hatayspor forveti Aaron Boupendza, klas gollerine bir yenisini daha ekledi.

Katar’da Al-Arabi takımında kariyerini sürdüren Aaron Boupendza, Qatar SC takımıyla oynadıkları maçta müthiş bir frikik golüne imza attı.

Sezon başında Hatayspor’dan ayrılarak 4,5 milyon euroya Al-Arabi’ye transfer olan Boupendza, ilk maçında attığı golün ardından ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.

Boupendza'dan klas frikik golü - İZLE



BU KEZ FRİKİKTEN ATTI

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Al-Arabi, 50. dakikada kazanılan frikiği Boupendza’nın gole çevirmesiyle mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle tamamlamayı başardı.

Geçen sezon Hatayspor forması giyen Gabonlu forvet, attığı 22 golle Süper Lig gol kralı olmuştu.