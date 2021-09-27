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    Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor

    Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor

    Katar takımlarından Al-Arabi forması giyen eski Hatayspor forveti Aaron Boupendza, klas gollerine bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 12:31
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 13:02
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    Katar’da Al-Arabi takımında kariyerini sürdüren Aaron Boupendza, Qatar SC takımıyla oynadıkları maçta müthiş bir frikik golüne imza attı.

    Sezon başında Hatayspor’dan ayrılarak 4,5 milyon euroya Al-Arabi’ye transfer olan Boupendza, ilk maçında attığı golün ardından ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.

    Boupendza'dan klas frikik golü - İZLE

    BU KEZ FRİKİKTEN ATTI

    İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Al-Arabi, 50. dakikada kazanılan frikiği Boupendza’nın gole çevirmesiyle mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle tamamlamayı başardı.

    Geçen sezon Hatayspor forması giyen Gabonlu forvet, attığı 22 golle Süper Lig gol kralı olmuştu.

    Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor #1

    Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor #2

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