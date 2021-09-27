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- Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor
Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor
Katar takımlarından Al-Arabi forması giyen eski Hatayspor forveti Aaron Boupendza, klas gollerine bir yenisini daha ekledi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2021 - 12:31
- Güncelleme : 27.09.2021 - 13:02
Katar’da Al-Arabi takımında kariyerini sürdüren Aaron Boupendza, Qatar SC takımıyla oynadıkları maçta müthiş bir frikik golüne imza attı.
Sezon başında Hatayspor’dan ayrılarak 4,5 milyon euroya Al-Arabi’ye transfer olan Boupendza, ilk maçında attığı golün ardından ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.
Boupendza'dan klas frikik golü - İZLE
BU KEZ FRİKİKTEN ATTI
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Al-Arabi, 50. dakikada kazanılan frikiği Boupendza’nın gole çevirmesiyle mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle tamamlamayı başardı.
Geçen sezon Hatayspor forması giyen Gabonlu forvet, attığı 22 golle Süper Lig gol kralı olmuştu.