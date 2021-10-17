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- Aaron Boupendza'dan klas gol
Aaron Boupendza'dan klas gol
Eski Hataysporlu Aaron Boupendza attığı şık gollere bir yenisini daha ekledi.
- Haber Merkezi
- 17.10.2021 - 11:43
- Güncelleme : 17.10.2021 - 12:29
Geçtiğimiz yıl Hatayspor'da dikkat çeken bir performans göstererek Katar'ın Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza, takımı adına jeneriklik bir gole imza attı.
TAKIMINI SIRTLADI
Al Arabi'nin deplasmanda Al Shamal'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Gabonlu yıldız oyuncu Aaron Boupendzai 1 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.