Aaron Boupendza'dan klas gol

Eski Hataysporlu Aaron Boupendza attığı şık gollere bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz yıl Hatayspor'da dikkat çeken bir performans göstererek Katar'ın Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza, takımı adına jeneriklik bir gole imza attı.

TAKIMINI SIRTLADI

Al Arabi'nin deplasmanda Al Shamal'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Gabonlu yıldız oyuncu Aaron Boupendzai 1 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.

Boupendza'dan klas gol - İZLE





