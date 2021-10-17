Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
563.895
-0.54%
EXEN Coin
20.85
-1.13%
17ºC
İstanbul
Hafif yağmur 17 C
    Aaron Boupendza'dan klas gol

    Aaron Boupendza'dan klas gol

    Eski Hataysporlu Aaron Boupendza attığı şık gollere bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz yıl Hatayspor'da dikkat çeken bir performans göstererek Katar'ın Al Arabi takımına transfer olan Aaron Boupendza, takımı adına jeneriklik bir gole imza attı.

    TAKIMINI SIRTLADI

    Al Arabi'nin deplasmanda Al Shamal'ı 3-1 mağlup ettiği maçta Gabonlu yıldız oyuncu Aaron Boupendzai 1 gol ve 1 asistle takımını sırtladı.

    Boupendza'dan klas gol - İZLE

    Aaron Boupendza dan klas gol #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir