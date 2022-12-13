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    ABD'li Bill Foley, İngiliz takımını satın aldı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 17:30
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    ABD'li Bill Foley, İngiliz takımını satın aldı

    Bournemouth kulübündenn yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Bill Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.

    Başkanlık yapacak

    AA'nın haberine göre; Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.

    İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

    Bill Foley


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