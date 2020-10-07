Abdoulay Diaby: Beni sahada görün

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Abdoulay Diaby, Getafe transferinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve Sporting'den Getafe'ye transfer olan Abdoulay Diaby, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"GETAFE'YE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Önemli bir takıma geldiğini belirten Diaby, "Getafe'ye geldiğim için mutluyum, çok iyi bir kulüpteyim. İspanya'ya transfer olduğum için harika hissediyorum. Getafe'yi uzun zamandır biliyorum, ne oynadıklarının farkımdayım. Kariyerime devam etmek için güzel bir yer. Gereken ne varsa yapacağım." dedi.

"KENDİMİ ANLATMAYI SEVMEM"

Sahada gerekeni yapacağını belirten Malili oyuncu, "La Liga dünyanın en iyi liglerinden biri. Benim kariyerimde önemli bir ileri adım bu. Takımda yerimi kazanıp başarılı olmak istiyorum. Kendim hakkında konuşmayı sevmem, gerekeni sahada göstereceğim." ifadelerini kullandı.

Getafe, Abdoulay Diaby'yi Sporting'den 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.