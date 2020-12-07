Abdullah Avcı Stiven Plaza'nın biletini kesti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede, Real Valladolid'den kiralanan Stiven Plaza'yı kadroda düşünmediğini söyledi.

Trabzonspor'un sezon başında 2+2 yıllığına kiraladığı Stiven Plaza, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Sadece 1 maçta forma giyen Ekvatorlu forvet, gol veya asist üretemedi.

GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk iki maçını kazanan yeni teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Plaza'yı kadroda düşünmediği ve ocak ayında takımdan gönderilmesini istediği öğrenildi.

100 BİN EUROYA KİRALANMIŞTI

Karadeniz ekibi, Plaza için İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak iki taksit halinde 100 bin euro (945 bin TL) konusunda anlaşma sağlamıştı.

Trabzonspor'un, oyuncuyu geri yollaması durumunda ise bu ücreti İspanyol kulübüne ödemeye razı olduğu bildirildi.