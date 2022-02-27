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    Abdullah Doğan: Ruslar çok yakında, beni kurtarın

    Abdullah Doğan: Ruslar çok yakında, beni kurtarın

    Almanya'da TB Uphusen takımında forma giyen ve Metalist Kharkiv takımıyla sözleşme imzalamak için Ukrayna'ya giden Türk futbolcu Abdullah Doğan, ülkede mahsur kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 17:04
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    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından Kiev saldırılar yoğunlaşırken, Metalist Kharkiv'le transfer görüşmesi için Ukrayna'ya giden Alman pasaportlu Türk futbolcu Abdullah Doğan ülkede mahsur kaldı.

    "METRODA UYUYORUM"

    Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkov'da mahsur kalan Doğan, hava trafiğinin askıya belirtirken havaalanında tanklar, helikopterler ve askerler gördüğünü söyledi. Alman pasaportu bulunan Abdullah Doğan, bavullarıyla birlikte metro istasyonuna sığındığı açıkladı.

    Alman Bild Gazetesi'ne konuşan ve Twitter'den açıklamalar yapan Doğan, "Metroda uyuyorum. Çünkü dışarıda silah sesleri var. Burası binalardan daha güvenli. Nişanlımı ve kardeşlerimi göremeyeceğim için korkuyorum. Hayatım için endişeliyim" dedi.

    Abdullah Doğan: Ruslar çok yakında, beni kurtarın #1

    "KAÇMAK ZORUNDAYIM"

    En son dün akşam saat 19.10 sıralarında "Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında. Kaçmak zorundayım" diyen Doğan'ın karayoluyla çıkıp çıkmadığı bilinmiyor. Kendisi bir yandan, ailesi diğer yandan Alman Elçiliği'nden yardım istiyor ama her yer kapalı olduğu için kimseye ulaşılamıyor.

    Abdullah Doğan: Ruslar çok yakında, beni kurtarın #2


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