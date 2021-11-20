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    Abidal'in eşi boşanma davası açıyor

    Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal'in eşi Hayet Abidal, kendisini PSG'li kadın futbolcu Kheira Hamraoui ile aldattığını söylediği eşi Eric Abidal'e boşanma davası açıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 10:28
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    Abidal'in eşi boşanma davası açıyor

    Barcelona'nın eski futbolcusu Eric Abidal'in başı derde girdi.

    Hayet Abidal, kendisini PSG'li kadın futbolcu Kheira Hamraoui ile aldattığını söylediği eşi Eric Abidal'e boşanma davası açıyor.

    Hayet Abidal'in avukatı Nicholas Sellupica'nın yaptığı açıklamada, "Hayet Abidal, Lekelenen namusunu ve itibarını temizlemenin peşinde. Mağdur olduğu davada bir an önce sesini duyurmak istiyor." ifadelerini kullandı.

    Abidal in eşi boşanma davası açıyor #1

    MAHKEMEYE ÇIKACAK

    Paris Saint-Germain'in kadın futbol takımında forma giyen Kheira Hamraoui'nin saldırıya uğramasının ardından, olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Fransız basını, Barcelona'nın eski oyuncusu Eric Abidal'in eşinin aldatma nedeniyle davaya müdahil olduğunu aktardı. Medyada yer alan haberlerde, Hamraoui'ye saldıran kişilerin Fransız futbolcuyu, evli erkeklerle birlikte olmakla suçladıkları ve darp ettikleri kaydedildi. Hamrraoui'nin de olayın ardından ilk olarak Abidal'a telefon ettiği ve başına gelen olayı anlattığı belirtildi.

    Abidal ve Hamraoui'nin, Barcelona'dan tanıştıkları ifade edilirken, Abidal'in avukatı, müvekkilinin mahkemeye çıkarak, bildiklerinin hepsini anlatacağını açıkladı.

    Abidal in eşi boşanma davası açıyor #2

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