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    Aboubakar Suudi Arabistan ligine golle başladı

    Al Nassr'a imza atan Vincent Aboubakar, yeni takımındaki ilk lig maçında golle tanıştı. Kamerunlu futbolcu, Al Nassr'ın 4-1 kazandığı maçta takımının son golünü rakip ağlara gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 09:47
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    Aboubakar Suudi Arabistan ligine golle başladı

    Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ligi'ne golle başladı.

    Al Nassr forması giyen Kamerunlu futbolcu Damak ile oynanan ve 4-1 kazanılan ilk hafta maçında rakip ağları havalandırmayı başardı.

    TALISCA DA GOL ATTI

    Al Nassr'ın diğer gollerinden birini de yine bir dönem Başiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca attı.

    Talisca, ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika oyunda kalırken, Aboubakar 73. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

    Aboubakar Suudi Arabistan ligine golle başladı #1

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