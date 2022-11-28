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Aboubakar'dan Sırbistan'a klas aşırtma golü
Sırbistan ve Kamerun karşılaşmasında eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar çok klas bir gole imza attı.
- 28.11.2022 - 14:43
- Güncelleme : 28.11.2022 - 15:13
2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Sırbistan ile Kamerun karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 Sırbistan lehine devam ederken 55. dakikada oyuna dahil olan Vincent Aboubakar adeta şov yaptı.
63. dakikada savunmanın arkasına sızan golcü oyuncu rakip savunmayı çalımladıktan sonra harika bir aşırtma golüyle kaleci Savic'i avladı.
Ofsayt kararı verilen pozisyon VAR incelemesinin ardından gol olarak değerlendirildi.
Başarılı oyuncu Kamerun'un 3. golünün de asistini yaparak taraftarını memnun etti.
İşte o gol...
(Görüntüler TRT'den alınmıştır)