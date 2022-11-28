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Aboubakar'dan Sırbistan'a klas aşırtma golü

Aboubakar'dan Sırbistan'a klas aşırtma golü

Sırbistan ve Kamerun karşılaşmasında eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar çok klas bir gole imza attı.