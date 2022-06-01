Petrol
116.97
1.19%
Euro
17.6571
0.20%
Dolar
16.4492
0.33%
Altın
968.12
-0.13%
Borsa
2577
1.17%
Bitcoin
520.783
-0.40%
BTXN Coin
12.62
1.69%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Abramovich, AB yaptırımını dava etti

    İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Avrupa Birliği'nin martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.
    • 01.06.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abramovich, AB yaptırımını dava etti

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açtı.

    AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramovich'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.

    AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramovich'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

    Rus liderle olan bağlantının Abramovich'in servetini korumasına yardımcı olduğu iddia edilen kararda, ana hissedarı olduğu Evraz şirketinin ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinden olduğu ve Rus karar vericilerden fayda sağladığı ifade edilmişti.

    Abramovich, AB yaptırımını dava etti #1

    Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı

    Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2.5 milyar sterlin karşılığında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı
    Transfer dosyası

    Jorge Jesus Fenerbahçe için yola çıktı

    Cumhurbaşkanı çok beğendi, 50 adet sipariş etti
    Yaşam

    Cumhurbaşkanı çok beğendi, 50 adet sipariş etti

    Görüş Bildir