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    Abramovich, Chelsea'nin yönetimini vakfa devretti

    Abramovich, Chelsea'nin yönetimini vakfa devretti

    Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 22:15
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    Ukrayna - Rusya savaşının etkileri hissedilirken, İngiltere yaptırım kararı aldı. Chelsea Futbol Takımı'nın sahibi Roman Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı.

    Rus milyarderin İngiltere'ye girememesiyle Chelsea'nin satılma ihtimali ortaya çıktı. İngiliz kulübünün taliplileri kararın netleşmesini bekliyor.

    YÖNETİMİ CHELSEA VAKFI'NA DEVRETTİ

    Karar beklenirken Abramovic'ten sürpriz bir adım geldi. Rus milyarder, kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.

    Abramovich, Chelsea nin yönetimini vakfa devretti #1

    ŞU ANKİ DEĞERİ 2.1 MİLYAR DOLAR

    KPMG'ye göre Chelsea'nin şu anki değeri yaklaşık olarak 2.1 milyar dolar. Kulüp satılırsa Avrupa'da satılan en pahalı kulüplerden biri olarak tarihe geçecek.

    Kulüp taliplileri, Chelsea'nin olası satışı için Birleşik Krallık'ın kararlarını bekliyor.

    Aynı habere göre Amerikalı yatırımcılar Chelsea'nin satılmasını beklerken, Formula 1 takımlarından McLaren Racing'in ortaklarından MSP Sports Capital da Chelsea için şartlarını zorlayacak. MSP Sports Capital CEO'su Jeff Moorad, Chelsea için, "Global doğru markalardan bir tanesi" yorumunda bulundu.

    Abramovich, Chelsea nin yönetimini vakfa devretti #2


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