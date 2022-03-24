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    Abramovich'ten Chelsea'ye 36 milyon euro destek

    İngiltere'de Chelsea ile ilişiği kesilen Roman Abramovich, kulübe 36 milyon euroluk destekte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 18:38
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    Abramovich'ten Chelsea'ye 36 milyon euro destek

    Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra İngiltere'de 'yasaklar' listesine alınan Roman Abramobich'in kulübü Chelsea ile ilişiği kesilmişti. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın onayıyla Rus milyarder kulübe yardım yaptı.

    The Times'ın haberine göre satış gerçekleşene kadar Chelsea'nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Roman Abramovich'e izin verdi.

    36 MİLYON EURO DESTEK

    Rus oligark, Maviler'e 36 milyon euro (30 milyon Pound), verdi. Böylelikle kulüp acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yasaklar ve kısıtlamalar sonrası mali olarak zor günler geçiren Chelsea, Abramovich'in yardımıyla nefes aldı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den ABD Başkanı Biden'a Abramovich ricası

    Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya - Ukrayna savaşının sona ermesinde rol oynayabilir. Nitekim Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın sona ermesi için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ından Roman Abramovich'e yaptırım uygulanmamasını rica etti.

    Wall Street Journal'in haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ı aradı. Zelenski, Biden'dan Roman Abramovich için kolaylık istedi. Ukrayna Devlet Başkanı, Roman Abramovich'in savaşın sona ermesinde Putin'i ikna edebileceğini düşünüyor.

    İngiltere'ye girişi yasaklanan Roman Abramovich'in Vladimir Putin ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor. İngiltere, Putin'e yakınlığından dolayı Abramovich'i 'yasaklılar' listesine ekledi.

    Abramovich ten Chelsea ye 36 milyon euro destek #1


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