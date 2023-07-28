Acun Ilıcalı: Finansal Fair Play sorunu yaşamıyoruz

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Yeni Malatyaspor'dan bedelsiz aldıkları Benjamin Tetteh'i Fransa'dan bir kulübe sattıklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı ayrıca Finansal Fair Play sorunu yaşamadıklarını açıkladı.

Hull Daily Mail'e konuşan Acun Ilıcalı, şunları dedi:

Son birkaç gündür taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duydum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Tetteh'in ayrılmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Kendisini etkileyen bazı sorunlar nedeniyle ayrılmak ve Fransa'ya gitmek istedi. Liam Rosenior ve ekibi, onun takımdan ayrılmasını onayladılar. Tetteh'in takımdan ayrılmasıyla başa çıkabileceklerine inanıyorlar, bu yüzden bizim onayımızla gitmesine izin verdik.

Tetteh transferi için konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Tetteh için küçük bir miktar para alacağız ama mesele bu değil. Bu transferin gerçekleşmesi için ona desteğimizi gösterdik ve büyük paralar istemedik. Ben ve Liam, bizimle birlikte olmak isteyen ve tüm çabalarını veren oyuncularla devam etmek isteriz. Eğer herhangi bir oyuncu burada olmak istemiyorsa sorun değil. Tetteh'i suçlamayacağım çünkü hayat bu, herkesin kendi duyguları ve nedenleri var.