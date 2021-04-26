Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'dan ayrıldı

Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'daki yatırımlarını sonlandırdığını açıkladı.

Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'a ortak olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bu hamlesini sonlandırma kararı aldı.

Hollanda basını, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'da daha fazla hisseye sahip olmak istediğini ancak Türk ortağı Işıtan Gün'ün bunu istemediğini ve bu gelişmene ardından ayrılık adımlarının atıldığını öne sürmüştü.

"AYRILIRSAK TATSIZ BİR ŞEKİLDE OLMAYACAK"

Ayrılık haberleri üzerine açıklama yapan Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, "Ayrılırsak, bu tatsız bir şekilde olmayacak. Görüşmeler iyi ve çok samimi bir atmosferde gerçekleşiyor." diyerek, Acun Ilıcalı'nın ayrılma kararını duyurmuştu.

Öte yandan Hollanda basını, Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard'ın %25'ine yakın hisseye sahip olduğunu, bu payını %60'a çıkarmak istediğini ancak anlaşmanın olmadığını belirtti.

İNGİLTERE LİGİ’NDEN BİR KULÜP SATIN ALACAK

Işıtan Gün'ün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Forttuna Sittard'daki yatırımlarını sonlandırdığını ve İngiltere'den bir kulüp satın alacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı "Futbol yatırımlarımıza İngiltere Ligi'nden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz.

Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." diyerek yeni kararını duyurdu.