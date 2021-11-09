Hull City'yi satın almak için girişimlerini sürdüren Acun Ilıcalı, "Geri sayım başladı..." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, İngiltere'den takım alma hayalini gerçekleştirmek üzere...

Futbola yakınlığı ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medyadan Hull City paylaşımı yaparak yeni bir adım daha atıldığını duyurdu.

Başarılı televizyoncu, daha önce Hollanda'nın Fortuna Sittard takımının çoğunluk hisselerini satın almıştı.

Acun Ilıcalı: Hull City için geri sayım başladı İZLE



“GERİ SAYIM BAŞLADI”

Ilıcalı paylaşımında, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum.

Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur." ifadelerini kullandı.

30 MİLYON STERLİN

Hull City'nin Mısırlı sahibi Ehab Allam ile görüşmelerini sürdüren Ilıcalı, büyük bir ölçüde anlaşmaya vardı.

Kulübü satın almak için başarılı televizyoncunun, 30 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Hull City, İngiltere Championship'te 22. sırada yer alıyor.