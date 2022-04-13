Acun Ilıcalı, sahibi olduğu EFL Championship takımı Hull City oyuncuları ile antrenman sahasında futbol maçı oynadı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın almıştı.

İngiliz ekibi son hafalarda istenilen performansı gösteremiyor. Hull City'nin bu sezonki hedefi ligde kalmak.

Hull City'de en çok konuşulan isim ise elbetteki Acun Iıcalı...

Oyuncularla maç yaptı

Acun Ilıcalı, Survivor'da yaptığı turnuvalar gibi takımı ile antreman sahasında da futbol maçı yaptı. Ilıcalı'nın oynadığı görüntüler ise resmi hesaptan yayınlandı.

Karşılaşmada oynayanlar arasında Hull City futbolcuları da yer aldı.

Acun Ilıcalı, Hull City oyuncularıyla maç yaptı VİDEO



"Hull City benim hobim"

Takım başkanlığından büyük keyif aldığını açıklayan Ilıcalı, ''Burada 5-6 gün kalamıyorum çünkü yeterli vaktim yok. Sadece burada değil, herhangi bir yerde uzun süre kalamıyorum. Benim otelim, uçağım. Televizyonda başarabileceğim her şeyi başardım.

Hull City ise benim yeni işim, hobim ve motivasyon kaynağım. Bu takım için hayatımda büyük bir boşluk yarattım. Çocuklar oyun oynarken asla sıkılmaz. Hayatımı bir oyun yaptım ve sürekli keyif alıyorum. Futbol benim hayatım. Fenerbahçe'nin maçlarını, Dünya Kupasını ve Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaları sürekli takip ediyorum." ifadelerini kullandı.