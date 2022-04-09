Acun Ilıcalı, taraftarları tatile götürüyor

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull'da bu yaz, 500 taraftara bedava Antalya'da tatil yaptıracak.

İngiltere Championship'te Hull City'nin sahibi televizyoncu Acun Ilıcalı, dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

Kulübün başına geçmesinin ardından taraftarlarla yakın olmayı amaçladığını belirten Ilıcalı'nın, bu yaz 500 Hull taraftarını özel uçakla Türkiye'ye getirerek misafir edeceği ve Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıracağı öğrenildi.

En çok maça gelen 250 kişi

Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre bu sezon en çok maça gelen 250 kişi dışında kurayla 250 taraftara daha tatil yaptıracak.

Seçilenler, seçeceği bir kişi ile birlikte tatilin keyfini çıkaracak. Şota Arveladze'nin hocalığını yaptığı ekip, şu an 24 takımlı ligde41 puanla 20. sırada yer alıyor.