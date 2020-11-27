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    Acun Ilıcalı, yöneticileri de görevden alıyor

    Acun Ilıcalı, yöneticileri de görevden alıyor

    Fortuna Sittard Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktörün ardından bazı yöneticilerle de yollarını ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 08:52
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 09:10
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    Son olarak Feyenoord'a 3-1 yenilerek ligin dibine demir atan Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sular durulmuyor.

    Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmayı da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Hollanda ekibinde, bu değişim de işe yaramadı.

    Acun Ilıcalı, yöneticileri de görevden alıyor #1

    YÖNETİCİLERİ DE KOVACAK

    Ligin son sırasında yer alan Fortuna Sittard'da ipleri iyice eline alan Acun Ilıcalı'nın, kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği öğrenildi.

    Acun Ilıcalı, yöneticileri de görevden alıyor #2

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