Acun Ilıcalı'dan mali durum açıklaması: Kulübü çok iyi yönetiyoruz

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yaklaşan transfer dönemi öncesi Finansal Fair Play (FFP) kuralları ve kulübün mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

LIAM ROSENIOR İDDİALARINA YANIT

Kulübün eski teknik direktörü Liam Rosenior’a hala ödeme yapıldığı iddialarını yalanlayan Ilıcalı, bu konuda net konuştu:

Bazı insanların Liam'a hala para ödediğimizi ve bu paranın Finansal Fair Play'den düştüğünü düşündüğünü duydum ama durum öyle değil. Liam'la yaptığımız anlaşma tazminatıydı. Liam şu anda Ligue 1'de, (Strasbourg Teknik Direktörü) ona bu zorlu ligde iyi şanslar diliyorum ama biz bundan hiçbir zarar görmüyoruz. Antrenörlerle yaptığımız anlaşmalar her zaman kulübün yararınadır. Elbette teknik direktörlerimiz ayrıldıklarında belli bir süre iş bulamazlarsa onlara destek olmak zorundayız ancak iş bulurlarsa ödeme yapmıyoruz. Dolayısıyla finansal yapı zarar görmüyor.

"TARAFTARLARIMIZ ENDİŞE ETMESİN"

Finansal Fair Play sürecine dair de açıklamalar yapan Ilıcalı, Hull City'nin mali yapısının sağlıklı olduğunu vurguladı:

Unutulmaması gereken başka bir şey daha var. Geçen yıl çok yüksek bütçeli bir takımımız vardı ve Finansal Fair Play üç yıl üzerinden hesaplanıyor. Bazen yukarı çıkabiliyoruz ama bazen de dengelemek adına aşağıya düşmemiz gerekiyor.

TRANSFER PLANLARI

Acun Ilıcalı, transfer döneminde Hull City'nin hareketli bir süreç geçireceğini ifade ederek şu sözleri ekledi:

Taraftarlarımıza, kulübü çok sağlıklı bir şekilde yönettiğimizin garantisini verebilirim ve elbette Jared Dublin (Hull City Scout Şefi) yine transfer operasyonun bir parçası olacak. Taraftarlarımız endişe etmesin. Elbette sınırlarımız var ancak finansal fair play baskısı altında olduğumuz konusunda endişelenmemeliler. Bence kulübü çok iyi yönetiyoruz.

SON SIRADALAR

Bu sezon İngiltere Championship'te kötü bir grafik çizen Hull City, oynadığı 21 maçta sadece 16 puan toplayarak ligin son sırasında yer alıyor.

Ilıcalı’nın açıklamaları, taraftarlar için umut ışığı olurken, saha içi performansın düzeltilmesi için devre arası transfer dönemi kritik bir öneme sahip.