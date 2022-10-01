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    Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör açıklaması

    Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör açıklaması

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, "Buraya gelen taraftarları eğlendirmek istiyorum. Atak futbolunu çok seviyorum, atak futbolu için ölüyorum." dedi.
    • 01.10.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 10:00
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    Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ve yardımcısı Peter van der Ween ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Şota'nın yerine antrenör Andy Dawson'ın, yeni bir teknik direktör bulunan kadar geçici olarak görev alacağı duyuruldu.

    Bu ifadelerin ardından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

    Acun Ilıcalı dan yeni teknik direktör açıklaması #1

    "Benim için olmaz dediğim bir teknik direktör yok"

    Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Shota Arveladze'ninayrılığı sonrası açıklama yaptı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Benim için olmaz dediğim bir teknik direktör yok. Her antrenöre saygı duyuyorum. Championship'te şimdiden 6-7 kulüp teknik direktör değiştirdi. Gerçekten çok zor bir iş. Doğru adayı seçmek için önümüzdeki 24 saat çok sıkı çalışacağız." dedi.

    Acun Ilıcalı dan yeni teknik direktör açıklaması #2

    "Atak futbolu için ölüyorum"

    Atak futbolunu çok sevdiğini söyleyen Ilıcalı, "Burada çok fazla para, güç ve zaman yatırımı yaptık. Buraya gelen taraftarları eğlendirmek istiyorum. Atak futbolunu çok seviyorum, atak futbolu için ölüyorum. Kesinlikle 3-2 kaybetmeyi 0-0 berabere kalmaya tercih ederim." ifadelerini kullandı.

    Acun Ilıcalı dan yeni teknik direktör açıklaması #3

    "Şota benim çok iyi bir arkadaşım"

    Acun Ilıcalı son olarak, "Son birkaç haftadır sonuçlar bizim için hiç tatmin edici değildi. Şota benim çok iyi bir arkadaşım. Geçen yılki mükemmel performansını takdir ediyorum. Bu yıl sakatlıklarla birlikte birçok aksilik yaşadık. Ama işler iyi gitmedi. Günün sonunda futbolda kural bellidir. Başarı olmazsa ilerleyemezsin." diyerek sözlerini noktaladı.


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