Acun Ilıcalı'nın aldığı Hull City hakkında bilmeniz gerekenler

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, Premier Lig hedefine ulaşmak için kolları sıvadı. Peki Hull City, bu hedeflere ulaşabilecek mi? İşte kulübün tarihçesi...

Televizyon dünyasının liderlerinden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl ‘hayali’ olarak nitelendirdiği büyük bir satın alımın peşine düşmüştü.

Ilıcalı, İngiltere’de bir futbol kulübü alacağını açıklamıştı. Ekim ayında paylaşılan detaylara göre Ilıcalı, İngiliz futbol takımı Hull City’yi satın almak üzere takımın Mısırlı sahibi Assem Allam ile 30 milyon sterlinde anlaşmaya varmıştı.

ACUN ILICALI'NIN İLK GALİBİYETİ

İşte o satın alım en sonunda tamamlandı. EFL Championship’de boy gösteren Hull City, Acun Ilıcalı’nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.

Acun Ilıcalı, artık sahibi ve şu anlık Başkanı olduğu takımının ilk maçına da katıldı. Hull City, Acun Ilıcalı sahipliğindeki ilk maçı olan Blackburn Rovers ile karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

Acun Ilıcalı’nın Hull City’yi satın alması, Allam Ailesi'nin 11 yıldır süregelen tartışmalı yönetimine de son verdi. Aktarılan yeni bilgilere göre Ilıcalı ve Allam arasındaki anlaşmanın tutarı 24 milyon euroydu.

Birçok futbolsever Hull City hakkındaki bilgileri merak ediyor. "Hedefimiz Premier Lig" diyen Acun Ilıcalı, ütopik bir hayal mi kuruyor? İşte İngiliz takımı hakkında bilmeniz gereken her şey...

HULL CITY HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Hull City takımı 1904 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Takımın renkleri turuncu ve mavidir. Kulüp iç saha maçlarını 25 bin 450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu’nda oynamaktadır.

PREMIER LİG'E HASRET

Armasında da bulunan kaplan sembolü aynı zamanda kulübün maskotudur. En son 2016/2017 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Hull City o sezon 18.sırada bulunarak, Championship’e düşmüştür.

19. SIRADALAR

İngiliz takımı, Championship'te 26 hafta itibarıyla 26 puanla 19. sırada bulunmaktadır.

Acun Ilıcalı, yapacağı transfer hamleleriyle bu sezon takımı kümede tutup, gelecek sezon üst lige çıkabilecek bir takım kurmak istiyor.

HULL CITY NERENİN TAKIMIDIR?

Hull City AFC, isminde de geçtiği gibi Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan Hull şehrinin takımıdır.

Kingston upon Hull veya yaygın olarak kullanılan kısa adıyla Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehri'nin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

BAŞARILARI

Hull City, 1962 yılından beri bulunduğu FA Cup’ta 2013/2014 sezonunda final oynamıştır.

Finalde Arsenal’a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen maç uzatmalara gitmiş ve Hull City kaybetmiştir.

2014/2015 sezonunda FA Cup finalinden sonra Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Hull City, eleme turunda Belçika ekibi KSC Lokeren’e elenmiştir.

HULL CITY'NİN 'EN'LERİ

Hull City tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu sol bek pozisyonundaki Andy Dawson’dur. 284 maça çıkan İngiliz oyuncu 7 gol ve 25 asist yapmıştır. Hull City tarihinin en golcü oyuncusu İngiliz oyuncu Jarrod Bowen’dır. Bowen 131 maça çıkmış ve 54 gol atmıştır.

Hull City’nin en çok bonservis bedeli ödediği 4 oyuncu;

Ryan Mason – 15.4 milyon euro

Abel Hernandez – 12 milyon euro

Kamil Grosicki – 9 milyon euro

Shane Long – 8.5 milyon euro

Hull City’nin rekor bedel ile sattığı 4 oyuncu ise;

Jarrod Bowen – 21.3 milyon euro

Sam Clucas – 16.3 milyon euro

Shane Long – 14.9 milyon euro

Harry Maguire – 13.7 milyon euro