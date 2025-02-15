Acun Ilıcalı'nın izlediği maçta Hull City, galip gelemedi

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 33. hafta mücadelesinde Hull City ile Norwich City karşı karşıya geldi.
The MKM Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın ilk golünü 14. dakikada Matty Crooks kaydetti. Norwich'e beraberliği getiren golü ise 47. dakikada Josh Sargent kaydetti.
ACUN ILICALI MAÇI İZLEDİ
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, karşılaşmayı yerinden takip etti.
Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik, teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.
HULL CITY'NIN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça yükselen Hull City 30 puana ulaşırken, Norwich 44 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Sunderland'e konuk olurken, Norwich evinde Stoke City'yi ağırlayacak.
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