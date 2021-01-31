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- Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yine kazandı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yine kazandı
Venlo'yu 3-2 yenen Fortuna Sittard, son 10 haftada 7. kez kazanarak 11.sıraya yükseldi.
- Haber Merkezi
- 31.01.2021 - 11:48
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı Fortuna Sittard, sezona kötü başlamış ve ilk 10 hafta galip gelememişti.
Teknik adam değişikliğinin ardından çıkışa geçen ve yardımcı antrenör dönemin son 10 haftada 7 kez kazanan Fortuna Sittard 25 puanla 11.sıraya kadar yükseldi.
Fortuna Sittard 20.hafta maçında Venlo'yu evinde 3-2 yendi.
SEUNTJENS 1 GOL ATTI
Gençlerbirliği takımından transfer edilen Seuntjens maçta bir gol kaydederken, Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın son durumundan memnun olduğunu ifade etmişti.