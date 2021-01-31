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    Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yine kazandı

    Venlo'yu 3-2 yenen Fortuna Sittard, son 10 haftada 7. kez kazanarak 11.sıraya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2021 - 11:48
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    Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yine kazandı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı Fortuna Sittard, sezona kötü başlamış ve ilk 10 hafta galip gelememişti.

    Teknik adam değişikliğinin ardından çıkışa geçen ve yardımcı antrenör dönemin son 10 haftada 7 kez kazanan Fortuna Sittard 25 puanla 11.sıraya kadar yükseldi.

    Fortuna Sittard 20.hafta maçında Venlo'yu evinde 3-2 yendi.

    SEUNTJENS 1 GOL ATTI

    Gençlerbirliği takımından transfer edilen Seuntjens maçta bir gol kaydederken, Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın son durumundan memnun olduğunu ifade etmişti.

    Acun Ilıcalı nın takımı Fortuna Sittard yine kazandı #1

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