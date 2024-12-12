Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City yine kazanamadı

Haber Merkezi
İngiltere Championship'in 20. haftasında Hull City, Watford'u ağırladı.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Hull City'nin tek golünü 82'de Chris Bedia atarken Watford'un tek sayısını 88'de Rocco Vata kaydetti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Abdüldakir Ömür, 85 dakikada oyuna dahil oldu.
GALİBİYET HASRETİ
Puanını 16 yapan ve son sırasına demir attığı Championship'te 12 maçtır galip gelemeyen Hull City, ligdeki bir sonraki maçında Coventry City deplasmanına gidecek.
30 puana yükselen Watford ise West Bromwich Albion'ı konuk edecek.
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