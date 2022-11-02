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    Acun Ilıcalı'nın yeni teknik direktörü Liam Rosenior olacak

    Acun Ilıcalı'nın yeni teknik direktörü Liam Rosenior olacak

    Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City'de teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior düşünülüyor.
    • 02.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 15:15
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    Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile yolların ayrılmasından bu yana süren teknik direktör arayışları sona erdi.

    Şota Arveladze'nin ardından takımı geçici olarak yardımcı antrenör Andy Dawson'a emanet eden Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adam Pedro Martins ile görüşmüş, prensip anlaşmasına varıldıktan sonra birlikte maç izlemişti ancak yapılan son görüşmelerde tarafların anlaşmaya varamadıkları açıklanmıştı.

    Acun Ilıcalı nın yeni teknik direktörü Liam Rosenior olacak #1

    Arayış sona erdi

    Andy Dawson yönetiminde 8 maça çıkan Hull City, bu dönemde 3 maç kazanıp 5 mağlubiyet aldı. Son iki maçında evinde Blackburn Rovers'a ve Middlesbrough'a mağlup olan turuncu-siyahlı ekipte Andy Dawson ile yola devam edilmeme kararı verildi.

    Hull Daily Mail'in haberine göre Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için Liam Rosenior'u getirme karar aldı.

    Acun Ilıcalı nın yeni teknik direktörü Liam Rosenior olacak #2

    5 Kasım'da takımın başında olacak

    Son olarak Derby County'de yardımcı antrenör olarak görev yapan, Andy Dawson gibi kulüpte geçici olarak teknik direktörlük de yapmıştı. 21 Eylül'de takımdan ayrılan 38 yaşındaki teknik adamın geçen hafta sonu Hull City'nin stadyumunda Acun Ilıcalı ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

    Liam Rosenior ile 2 gün içerisinde sözleşme imzalanacağı ve İngiliz teknik direktörün 5 Kasım'daki Millwall maçına takımın başında çıkacağı belirtildi.

    Acun Ilıcalı nın yeni teknik direktörü Liam Rosenior olacak #3


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