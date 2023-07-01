Acun Ilıcalı'ya Shelbourne taraftarından büyük ilgi İrlanda Premier Lig takımı Shelbourne'ün çoğunluk hisselerini satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, gittiği ilk maçta yoğun ilgiyle karşılaştı.

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10 takımla oynanan İrlanda Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Shelbourne ile Derry City karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı'nın hisselerini satın aldığı Shelbourne'ün ev sahipliğinde Tolka Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin golünü 57. dakikada Sean Boyd atarken, Derry City'nin golünü 71. dakikada Ben Doherty kaydetti.

Taraftarlar alkışladı

Bu randevu öncesinde Acun Ilıcalı stadyumun yolunu tuttu ve maçı tribünlerde takip etti.

Shelbourne taraftarı, Ilıcalı'yı ayakta alkışladı. İş insanı, ayağa kalkarak taraftarların alkışlarına alkışlarla karşılık verdi.