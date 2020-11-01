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    Acun'un takımı Fortuna Sittard, Ajax'tan 5 gol yedi

    Acun'un takımı Fortuna Sittard, Ajax'tan 5 gol yedi

    Hollanda Ligi'nde tutunma mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, zirveye oynayan Ajax'a 5-2 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 04:55
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 06:08
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    Hollanda Ligi'nin (Eredivisie) 7. haftasında Ajax, sahasında Fortuna Sittard'ı ağırladı.

    Zirve yarışını sürdüren ve geçen yılda AZ Alkmaar ile yürüttüğü şampiyonluk mücadelesi, koronavirüs salgını nedeniyle yarım kalan Ajax, yeni sezonda son sıradaki Fortuna Sittard'ı 5-2'lik skorla yendi.

    Acun un takımı Fortuna Sittard, Ajax tan 5 gol yedi #1

    Karşılaşmada Ajax'ın gollerini 32' ve 45'te Davy Klaassen, 74'te Brian Drobbey, 86'da penaltıdan Dusan Tadic ve 90+5'te yine penaltıdan Quincy Promes kaydetti.

    Fortuna Sittard'ın golleri ise 7. dakikada ve 90+6'da George Cox'tan geldi.

    Acun un takımı Fortuna Sittard, Ajax tan 5 gol yedi #2

    Bu sonuçla Ajax, averaj farkı ile 1. sıraya yerleşirken, 7 maçta 2 beraberlği bulunan Fortuna Sittard ise son sırada.

    Acun un takımı Fortuna Sittard, Ajax tan 5 gol yedi #3

    ACUN'UN TAKIMI YİNE KAYIPLARDA

    Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın hisse sahibi olduğu Fortuna Sittard, geçen yılda lig iptal edilmeden önce 16. sıradaydı.

    Acun un takımı Fortuna Sittard, Ajax tan 5 gol yedi #4

    YÜZDE 75'İ İÇİN 8 MİLYON EURO ÖNERDİ

    Mevcut Başkan Işıtan Gün, Fortuna Sittard'ın yüzde 85 hissesini 2016 yılında 900 bin euro karşılığında almıştı. Gün, kulübün 900 bin euro olan borcunu ödemişti.

    Acun Ilıcalı ise kulübe önce yüzde 15'lik hisse ile ortak olmuş, son olarak da yüzde 75'ine sahip olabilmek için 8 milyon euro teklif etmişti.

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