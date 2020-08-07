Adama Traore'den bebek yağı formülü

Wolwes'in golcü futbolcusu Adama Traore'nin, maç öncesi yaptığı uygulama viral oldu. Teknik ekibin maç öncesi bebek yağı sürdüğü Traore, bu yöntemle savunmacıların işini zorlaştırmayı hedefliyor.