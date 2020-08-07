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Adama Traore'den bebek yağı formülü
Wolwes'in golcü futbolcusu Adama Traore'nin, maç öncesi yaptığı uygulama viral oldu. Teknik ekibin maç öncesi bebek yağı sürdüğü Traore, bu yöntemle savunmacıların işini zorlaştırmayı hedefliyor.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 12:41
- Güncelleme : 07.08.2020 - 12:41
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Adama Traore'nin maç önceleri uyguladığı teknik, sosyal medyanın gündemine oturdu.
SAVUNMACILARA KARŞI BEBEK YAĞI
Savunma oyuncularının kendisini sıkı markaja almasından korunmak için maç önceleri kollarına bebek yağı sürdüren 24 yaşındaki golcü futbolcu, bu yolla savunma oyuncularının işini zorlaştırmaya çalışıyor.
Sosyal medya kullanıcıları, güçlü fiziğiyle dikkat çeken Traore'nin böyle bir yardıma gerek duymaması noktasında görüş bildirdi.