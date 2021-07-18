Adana Demirspor, Umut Meraş'ı istiyor

Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, Umut Meraş'ı listesine aldı.

Tanınmış futbolcu operasyonunu sürdüren Adana Demirspor sol bek için Milli oyuncu Cengiz Umut Meraş'la her konuda anlaşmaya vardı.

LE HAVRE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Başarılı savunmacıyla el sıkışan yönetimin oyuncunun kulübü Le Havre ile bonservis pazarlıklarına devam ettiği belirtildi.

Adana Demirspor ayrıca orta saha oyuncusu Flavio ile de her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor 'la bağlarını koparan Flavio'nun Adana Demirspor'da forma giymesine kesin gözle bakılıyor.



