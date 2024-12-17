Ademola Lookman, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi

AA & Ensonhaber

Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende, İtalya'nın Atalanta takımında top koşturan 27 yaşındaki Lookman, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

BANDA, EN İYİ KADIN FUTBOLCU OLDU

Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti.

GEÇEN SENEKİ ÖDÜLÜ OSIMHEN KAZANMIŞTI

Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.