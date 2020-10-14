Adil Rami: Kızlar ve gece hayatı kariyerimi etkiledi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, "Daha iyi bir yaşam stilim olsaydı, daha iyi bir kariyerim olurdu" dedi.

2019-20 sezonunun ilk devresinde Fenerbahçe'de forma giyen Adil Rami, 'Otopsi' isimli otobiyografi kitabında kariyerine dair bazı açıklamalar yaptı.

Rami'nin sözleri şu şekilde:

"Lille'den Pascal Planque, Claude Puel, Valencia ve Sevilla'dan Unai Emery ve Didier Deschamps beni en çok etkileyen teknik adamlar. Deschamps ile en başta büyük zorluklar yaşadık. Sonra çok büyük dostluğumuz oldu."

"DESCHAMPS'TAN ÖZÜR DİLEDİM"

"Deschamps'a hep müteşekkirim. Dünya Kupası'nı kazandğımda ona gidip özür diledim. Çünkü, başlangıçta aramız iyi değildi. Onun tek düşüncesi çalışmaktı ve çok katıydı. Onun çalışmalarını seviyorum ama 24 saat çalışmak bana göre değil. Biraz rahatlamak lazım."





"MARSİLYA'DA BİR KİŞİDEN NEFRET EDİYORUM"

"Olimpik Marsilya'yı çok seviyorum ve hala destekliyorum. Ancak, o kulüpteki tek bir kişiden nefret ediyorum. Jacques-Henri Eyraud, kulüp başkanı. Mickey Mouse ve Gufi döneminden kalmış. Hala futbolu 30 yıl öncesindeki gibi zannediyor. Bana saygısızlık yaptı. Beni bilmediğim nedenlerden ötürü Marsilya'dan gönderdi. Kulüple konuşamadım bile. Bir gün gerçekler ortaya çıkacak. Onu mahkemeye verdim. Beni haksız bir şekilde gönderdi ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum."





"ÇOK FAZLA GECE HAYATI, ÇOK FAZLA KIZ"

"Daha iyi bir yaşam stilim olsaydı, daha iyi bir kariyerim olurdu. Çok fazla gece hayatı, çok fazla kız... Çok kilo aldım. En büyük problemim yemek yemeyi sevmem. 2-3 kilo bile fazlam olduğunda ortalama bir oyuncuya dönüşüyorum. Çok yazık. Ben yüzde 100'ümle sahada olduğumda dünya üzerinde benden korkmayacak forvet bulamazsınız."

"PAMELA ANDERSON BANA İFTİRA ATTI"

"Pamela Anderson beni şiddetle suçladı. Bunu neden yaptığını biliyorum. Biri sosyal medyada bir şey söylediğinde herkes bunun doğru olduğunu düşünüyor. O beni bitirmek istemedi. Özellikle, şiddet gören kadınlara sürekli yardım etmiş biri olarak bana saldırdı. İftiralarının hiçbir mantıklı dayanağı yok. Çünkü, bunların hiçbiri yaşanmadı. Söylediklerini geçersiz kılacak fotoğrafları ve videoları bende mevcut. Ancak, o konular kapandı artık. Onunla daha fazla tartışmak ve her ne olursa olsun bir kadını incitmek istemiyorum."