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    Adil Rami'ye eski kulübünden 200 bin euro ödeme

    Adil Rami, eski takımı Boavista'ya açtığı davayı kazandı. FIFA, Portekiz ekibinin Rami'ye 200 bin Euro ödemesine karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 10:36
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    Adil Rami'ye eski kulübünden 200 bin euro ödeme

    Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Adil Rami, Baovista'ya açtığı davayı kazandı.

    FIFA, Portekiz ekibine gönderdiği bildiride Adil Rami'ye 200 bin euro ödenmesine hükmetti. Boavista, Rami'ye ödeme yapmadığı takdirde ceza alabilir.

    Fransız stoper 2020-21 sezonunun başında Boavista'ya imza atmıştı. 1 sezon süren yolculuğun ardından Boavista ve Adil Rami sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedilmesi için anlaştı. Ancak Portekiz temsilcisi, söz verilen tutara uymadı.

    19 MART’A KADAR ÖDEME YAPILMASI GEREKİYOR

    Bunun üzerine 36 yaşındaki stoper FIFA'ya dava açtı ve kazandı. Boavista'nın 19 Mart'a kadar Adil Rami'ye ödeme yapması gerekiyor. Aksi halde Boavista'ya transfer yasağı verilecek.

    Adil Rami, Boavista'da 22 maça çıktı. Fransız stoper gol ya da asist katkısı yapamadı.

    Adil Rami ye eski kulübünden 200 bin euro ödeme #1


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