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    ADO Den Haag, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdı

    Hollanda 2. Lig ekiplerinden ADO Den Haag, teknik direktör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını dduyurdu.
    • 24.11.2022 - 18:31
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    ADO Den Haag, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdı

    Hollanda futbolunun efsane futbolcularından ve eski Fenerbahçeli isim Dirk Kuyt, Hollanda Eerste Divisie ekiplerinden ADO Den Haag'ı çalıştırıyordu.

    Hollanda Eerste Divisie'de 16 haftada 16 puan toplayan ADO Den Haag, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

    "Kulüp, Dirk Kuyt ile yola devam etmeme kararı aldı"

    16. hafta sonunda 17. sırada yer alan ADO Den Haag'da Dirk Kuyt ile yollar resmen ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "ADO Den Haag için zor bir gün. Kulüp, Dirk Kuyt ile yola devam etmeme kararı aldı.

    ADO Den Haag, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdı #1

    "Umarım bir gün yollarımız yeniden kesişir"

    Takımdaki bu değişikliğin, işleri tersine çevirmeye yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Dirk'e profesyonelliği, bağlılığı ve adanmışlığı için teşekkür ediyoruz. Kulüp, Dirk'e gelecekte, yoluna çıkacak her şeyde başarılar biliyor. Umarım bir gün yollarımız yeniden kesişir. Kulüp şu anda boşalan bu pozisyon için değerlendirmeler yapıyor." ifadelerine yer verildi.

    ADO Den Haag, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdı #2


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