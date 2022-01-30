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    Adriano'nun başı yine dertte

    Brezilyalı eski golcü Adriano, futbol dünyasının zirvesine tırmanırken babası ölünce bir daha eski günlerine dönemedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 09:37
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    Adriano'nun başı yine dertte

    Inter'in eski oyuncularından Adriano, ülkesi Brezilya'da araba kullanırken polisle sorun yaşadı.

    Rio de Janeiro'da ehliyetsiz araç kullanan eski futbolcu, polisin alkol kontrolüne karşı çıktı.

    Polis memurları Adriano'nun aracını el koymadı ve yerine biri gelip arabasını alana kadar beklemesine izin verdi. Brezilyalı yıldızın büyük bir para cezasına çarptırılması bekleniyor.

    Bu, Adriano'nun pandemi sırasında yasadışı bir partiye katılmasından sonraki son olay oldu.

    Adriano nun başı yine dertte #1

    BABASININ ÖLÜMÜYLE DÜŞÜŞE GEÇTİ

    Adriano'nun kariyeri, babasının ölümüyle düşüşe geçti ve sona erdi. Babasının vefatıyla derinden etkilenen Adriano, acısını hafifletmek için alkole yöneldiğini itiraf etmişti.

    İtalyan kulübünün iz bırakan isimlerinden olan 39 yaşındaki isim, Brezilya dergisi R7'ye verdiği demeçte, "Ne kadar acı çektiğimi sadece ben biliyorum. Babamın ölümü bende büyük bir boşluk bıraktı, kendimi çok yalnız hissettim. İtalya'da çok yalnız, üzgün ve depresyondaydım ve o zaman içmeye başladım. Sadece içki içerken mutlu hissediyordum, ki bu her geceydi. İçmeyi bırakamazdım ve Inter'den ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

    İtalya'da Inter ve Roma formaları giyen ve Brezilya Milli Takımı formasını 20 kez giydi.

    Adriano kariyeri boyunca 4 İtalya Serie A şampiyonluğu, 2 Coppa Italia, 3 İtalya Süper Kupa, 2 Brezilya Serie A şampiyonluğu ve 1 Copa America zaferi yaşadı.

    Adriano nun başı yine dertte #2


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