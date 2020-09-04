Advocaat: Uluslar Ligi'ni icat eden kişi futbolcu olamaz

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Uluslar Ligi için milli takıma giden futbolcular nedeniyle, takımının eksik kalmasından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Hollanda ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Dick Advocaat, lige hazırlıklarını sürdüren takımının milli takıma giden oyuncular nedeniyle eksik kalmasını eleştirdi.

Hollandalı teknik adam, ligin başlamasına kısa süre kala milli maç oynatılmasına tepki gösterdi.

"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR"

Advocaat yaptığı açıklamada; "Fiziksel olarak çok iyiyiz. Hazırlıklarımızın son dönemine girmişken bazı oyuncularımızın burada olmaması garip hissettiriyor. Bunu icat eden kişi (UEFA Uluslar Ligi) bir futbolcu olamaz." dedi.

Feyenoord, geçtiğimiz sezon Hollanda'da 'beyaz sezon' ilanı yapıldığında 3. sıradaydı.