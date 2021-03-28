Aedon Scipio'nun saçları sosyal medyanın gündeminde

Anguilla Milli Takımı'nda forma giyen Aedon Scipio'nun saç stili sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde güzel gollerin yanı sıra ilginç anlar da futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Ronaldo'nun sayılmayan golü Avrupa'da oynanan elemelere damgasını vururken CONCACAF'ta oynanan Anguilla-Dominik Cumhuriyeti mücadelesinde ise Anguilla'lı futbolcu Aaedon Scipio'nun saç stili tüm dünyanın konuştuğu konular arasına girdi.

6-0'DAN ÇOK SAÇLARI KONUŞULDU

Aedon Scipio'nun neredeyse ayağına kadar uzanan saçının bir dini inanış mı yoksa bir tarz mı olduğu merak konusu olurken Anguilla, Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasından 6-0'lık bir hezimetle ayrıldı.

Maçtan akıllara ise gollerden çok Scipio'nun ilginç saç stili kaldı...