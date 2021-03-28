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    Aedon Scipio'nun saçları sosyal medyanın gündeminde

    Aedon Scipio'nun saçları sosyal medyanın gündeminde

    Anguilla Milli Takımı'nda forma giyen Aedon Scipio'nun saç stili sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 13:51
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    Dünya Kupası Elemeleri'nde güzel gollerin yanı sıra ilginç anlar da futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

    Ronaldo'nun sayılmayan golü Avrupa'da oynanan elemelere damgasını vururken CONCACAF'ta oynanan Anguilla-Dominik Cumhuriyeti mücadelesinde ise Anguilla'lı futbolcu Aaedon Scipio'nun saç stili tüm dünyanın konuştuğu konular arasına girdi.

    Aedon Scipio nun saçları sosyal medyanın gündeminde #1

    6-0'DAN ÇOK SAÇLARI KONUŞULDU

    Aedon Scipio'nun neredeyse ayağına kadar uzanan saçının bir dini inanış mı yoksa bir tarz mı olduğu merak konusu olurken Anguilla, Dominik Cumhuriyeti karşılaşmasından 6-0'lık bir hezimetle ayrıldı.

    Maçtan akıllara ise gollerden çok Scipio'nun ilginç saç stili kaldı...

    Aedon Scipio nun saçları sosyal medyanın gündeminde #2

    Aedon Scipio nun saçları sosyal medyanın gündeminde #3

    Aedon Scipio nun saçları sosyal medyanın gündeminde #4

    Aedon Scipio nun saçları sosyal medyanın gündeminde #5

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