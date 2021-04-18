AEK, Erol Bulut'u istiyor

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK, Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ile temas halinde.

Yunanistan Ligi takımlarından AEK, teknik direktörlük arayışlarına devam ederken yönetimin gündemine Erol Bulut geldi.

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, AEK'nin gündeminde. Yunan ekibi aynı zamanda Razvan Lucescu ile de görüşürken, AEK yönetimi listeye Erol Bulut'u da aldı.





YUNAN LİGİNİ İYİ TANIYOR

Yunan basınında Novasports'un haberine göre; eğer Razvan Lucescu ile anlaşma sağlanamazsa Erol Bulut ile görüşülecek.

Bilindiği üzere genç çalıştırıcı futbolculuk zamanında Olympiakos forması giymişti.