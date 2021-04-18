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    AEK, Erol Bulut'u istiyor

    AEK, Erol Bulut'u istiyor

    Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden AEK, Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ile temas halinde.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 10:22
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    Yunanistan Ligi takımlarından AEK, teknik direktörlük arayışlarına devam ederken yönetimin gündemine Erol Bulut geldi.

    Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, AEK'nin gündeminde. Yunan ekibi aynı zamanda Razvan Lucescu ile de görüşürken, AEK yönetimi listeye Erol Bulut'u da aldı.

    AEK, Erol Bulut u istiyor #1

    YUNAN LİGİNİ İYİ TANIYOR

    Yunan basınında Novasports'un haberine göre; eğer Razvan Lucescu ile anlaşma sağlanamazsa Erol Bulut ile görüşülecek.

    Bilindiği üzere genç çalıştırıcı futbolculuk zamanında Olympiakos forması giymişti.

    AEK, Erol Bulut u istiyor #2

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