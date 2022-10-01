Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon

AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kulübü AEK, yeni stadına “Ayasofya” adını verdi, horon ve kemençe ile açılış töreni yaptı.