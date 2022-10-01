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- AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon
AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon
- 01.10.2022 - 11:52
- Güncelleme : 01.10.2022 - 11:57
Türkiye'nin Ayasofya'yı cami yapma hamlesi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Ancak en büyük tepkiyi Yunanistan göstermişti.
Yunanistan'ın AEK takımı yeni stadının açılışını gerçekleştirdi. Yunan ekibi yeni stadının ismini 'Ayasofya' koydu.
Açılışta kemençe ve horon
Yeni stadın açılışında hazırlanan gösteriyse izleyenleri bir hayli şaşırttı. Açılış töreninde kemençe çalındı ve horon tepildi.
Kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı.
AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon İZLE
Direnişe 'soykırım' demişti
Matthaios Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919’u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.
Türkiye’nin “Pontus Rumlarına soykırım yaptığını” iddia eten Matthaios Tsahouridis’in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.