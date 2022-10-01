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    AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon

    AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon

    Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kulübü AEK, yeni stadına “Ayasofya” adını verdi, horon ve kemençe ile açılış töreni yaptı.
    • 01.10.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 11:57
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    Türkiye'nin Ayasofya'yı cami yapma hamlesi tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Ancak en büyük tepkiyi Yunanistan göstermişti.

    Yunanistan'ın AEK takımı yeni stadının açılışını gerçekleştirdi. Yunan ekibi yeni stadının ismini 'Ayasofya' koydu.

    Açılışta kemençe ve horon

    Yeni stadın açılışında hazırlanan gösteriyse izleyenleri bir hayli şaşırttı. Açılış töreninde kemençe çalındı ve horon tepildi.

    Kemençe çalan ismin, Pontus milliyetçisi Matthaios Tsahouridis olduğu ortaya çıktı.

    AEK'in yeni stadının açılışında kemençe ve horon İZLE

    AEK in yeni stadının açılışında kemençe ve horon #1

    Direnişe 'soykırım' demişti

    Matthaios Tsahouridis, Türklerin emperyalizm ve işgale karşı direnişinin başladığı 19 Mayıs 1919’u, sözde Pontus soykırımı olarak tanıyor.

    Türkiye’nin “Pontus Rumlarına soykırım yaptığını” iddia eten Matthaios Tsahouridis’in, bu sözde soykırımla ilgili şarkılarda ve türkülerde imzası bulunuyor.

    AEK in yeni stadının açılışında kemençe ve horon #2

    AEK in yeni stadının açılışında kemençe ve horon #3


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