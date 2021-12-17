Afrika Uluslar Kupası için aşı kararı

Afrika Uluslar Kupası için aşı kararı

Kamerun’da 9 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası maçlarına aşısız taraftarların kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Kamerun Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası maçlarında aşı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarların statlara alınmayacağını duyurdu.

Kamerun Sağlık Bakanı Dr. Manaouda Malachie de resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, turnuvayı izlemek isteyen futbolseverlere ücretsiz PCR testi yapılacağını belirtti.

İPTALİ GÜNDEMDEYDİ

İlk kez kasımda Afrika ülkelerinde görülen koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ardından Kamerun’da 9 Ocak-6 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu, Kamerun'da düzenlenecek 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı salgın nedeniyle 2022 yılına ertelemişti.