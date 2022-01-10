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    Afrika Uluslar Kupası: Kamerun Aboubakar ile kazandı

    Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası, iki maçla başladı.
    • AA
    • 10.01.2022 - 05:09
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    Afrika Uluslar Kupası: Kamerun Aboubakar ile kazandı

    Kamerun'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde, A Grubu'nun ilk maçları, başkent Yaounde'deki Olembe Stadı'nda oynandı.

    KAMERUN, ABOUBAKAR İLE KAZANDI

    Açılış maçında ev sahibi Kamerun, bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ın 40. ve 45+3. dakikalarda attığı iki penaltı golüyle Burkina Faso'yu 2-1 mağlup etti. Burkina Faso'nun tek golünü, 24. dakikada Gustavo Sangare kaydetti.

    Afrika Uluslar Kupası: Kamerun Aboubakar ile kazandı #1

    Afrika Uluslar Kupası: Kamerun Aboubakar ile kazandı #2

    YEŞİL BURUN, ETİYOPYA'YI TAVARES İLE YENDİ

    Grubun diğer mücadelesinde, Yeşil Burun Adaları, 45+1. dakikada Julio Tavares'ın ağları sarsmasıyla Etiyopya'yı 1-0 yendi.

    Etiyopya'da Yared Bayeh, 12. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


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