Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak? Heyecan dorukta!

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan başlarken, Süper Lig takımlarında yer alan 21 futbolcu top koşturmaya hazırlanıyor. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak?

Afirka Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Kamerun'da heyecan artarken, maçların ne zaman oynanacağı ise merak edilmeye başlandı.

Süper Lig'de top koşturan 21 futbolcunun yer alacağı Afrika Uluslar Kupası, heyecanı karşılaşmalara sahne olacak.

Süper Lig'den giden futbolcular takımlarını olumsuz anlamda etkileyecek. Kızışan şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında bazı takımlar, eksik kadro ile oynamak zorunda kalacak.

Futbolcuları takip etmek ve maçları izlemek isteyenler ise "Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak?" sorususunu gündeme getirdi. Peki, Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası final müsabakası, 6 Şubat'ta oynanacak. Ayrıca aşı yaptırmamış ve negatif PCR testi olmayan taraftarların statlara alınmayacağı bildirildi.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI NEDEN ERTELENDİ?

İlk kez kasım ayında Afrika ülkelerinde görülen koronavirüs salgınının ardından turnuvanın iptal edilmesi gündeme gelmişti.

Afrika Futbol Konfederasyonu, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı salgın nedeniyle 2022 yılına ertelemişti.

SÜPER LİG'DEN HANGİ FUTBOLCULAR GİDİYOR?

HATAYSPOR

Adama Traore (Mali),

Monir El Kajoui (Fas),

Ayoub El Kaabi (Fas)

GALATASARAY

Mostafa Mohamed (Mısır),

Sofiane Feghouli (Cezayir)

TRABZONSPOR

Evrard Kouassi (Fildişi Sahili)

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal),

Chidozie Awaziem (Nijerya)

ALTAY

Haberin Devamı A.Yasser Rayan (Mısır),

Andre Poko (Gabon)

SİVASSPOR

Max Gradel (Fildişi Sahili),

Faycal Fajr (Fas)

GİRESUNSPOR

Hamidou Traore (Mali),

Souleymane Doukara (Moritanya)

KARAGÜMRÜK

hmed Musa (Nijerya)

ADANA DEMİRSPOR

Simon Deli (Fildişi Sahili)

KAYSERİSPOR

Mame Thiam (Senegal)

BAŞAKŞEHİR

Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

YENİ MALATYASPOR

Benjamin Tetteh (Gana),

Oussama Haddadi (Tunus)

GAZİANTEP FK