Afrika Uluslar Kupası'na Süper Lig'den 22 futbolcu gidiyor

Afrika Uluslar Kupası heyecanının başlamasına kısa bir süre kalırken, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 22 futbolcu organizasyonda yer alacak.

Afrika Uluslar Kupası’na, Süper Lig’den tam 22 futbolcu katılacak. Bu oyuncular, 7 Ocak 2021 tarihinde başlayacak Süper Lig’in 2. yarısında en az 3 maç kaçıracak.

HATAY'DAN 3, TRABZONSPOR VE GALATASARAY'DAN 2'ŞER FUTBOLCU

Atakaş Hatayspor, Afrika Kupası'na üç oyuncu gönderecek. Lider Trabzonspor ile Galatasaray'dan da iki isim şampiyonada mücadele edecek.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen turnuvanın 33’üncüsü, Kamerun’da 9 Ocak’ta başlayacak. Final müsabakası ise 6 Şubat 2022 tarihinde yapılacak.

Afrika Kupası’nda oynayacak futbolcular şunlar:

Atakaş Hatayspor: Adama Traore (Mali), Monir El Kajoui (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas)

Galatasaray: Mustafa Muhammed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

Trabzonspor: Djaniny Semedo (Yeşil Burun Adaları), Evrard Kouassi (Fildişi Sahili)

Aytemiz Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

Altay: A.Yasser Rayan (Mısır), Andre Poko (Gabon)

Demir Grup Sivasspor: Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

GZT Giresunspor: Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

Vavacars Fatih Karagümrük: Ahmed Musa (Nijerya)

Adana Demirspor: Simon Deli (Fildişi Sahili)

Yukatel Kayserispor: Mame Thiam (Senegal)

Medipol Başakşehir: Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Benjamin Tetteh (Gana)

Gaziantep FK: Steven Caulker (Sierra Leone)

İttifak Holding Konyaspor: Ahmed Hasan (Mısır)