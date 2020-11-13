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    Afrika Uluslar Kupası'nda hakem teknik direktörü düşürdü

    Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gana ile Sudan'ın karşı karşıya geldiği maça 4. hakemin teknik direktörü itmesi damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 17:22
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    Afrika Uluslar Kupası'nda hakem teknik direktörü düşürdü

    Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Gana ile Sudan karşılaştı. 4. hakemin maç içindeki hareketi gündem oldu.

    36. dakikada Sudan oyuncusu Abdel Rahman'a yapılan hareket sonrası penaltı bekleyen Sudan teknik direktörü Hubert Velud, penaltı kararı çıkmaması sonrası itirazda bulundu.

    Afrika Uluslar Kupası nda hakem teknik direktörü düşürdü #1

    HAKEM İTİNCE ORTAM GERİLDİ

    Maçın 4. hakemi, taç çizgisinde şiddetli şekilde itiraz eden teknik direktöre müdahale etti. Hakemin de eliyle teknik direktörü itmesi sonrası ortam gerildi.

    Bu müdahale sonrası teknik direktör Velud, yere düştü ve maçtan akılda kalan tek sahne bu oldu.

    Gana, söz konusu maçı 2-0 kazandı ve grubunda 3. maçında 3. galibiyetini alarak liderliğini perçinledi.

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